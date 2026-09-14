El Correo Gallego

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Medio Ambiente detecta un auge de la pesca eléctrica en los ríos gallegos

En Galicia, con casi 1.500 kilómetros de costa, el furtivismo siempre ha estado asociado a la captura ilegal de viandas del mar: desde pulpos hasta almejas, pasando por centollos o bogavantes. Sin embargo, se trata de una actividad ilícita que las autoridades también combaten río arriba, lejos del litoral. Hasta el punto de verse sorprendidas, en ocasiones, por la dimensión de una práctica que tiene derivadas tanto medioambientales como económicas. MÁS INFORMACIÓN. Más información