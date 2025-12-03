Lucía Feijoo Viera

Chanel sorprende con un desfile en un auténtico andén del metro de Nueva York

Chanel llevó su exclusivo desfile Métiers d’Art a un andén real del metro de Nueva York, donde su nuevo director creativo, Matthieu Blazy, presentó una colección inspirada en los viajeros urbanos y la mezcla de estilos de distintas épocas, alejándose del lujo monumental de años anteriores. Las modelos salieron de un tren auténtico ante un público repleto de celebridades como A$AP Rocky, Tilda Swinton y Kristen Stewart, mientras la firma mostraba su maestría artesanal con trajes clásicos, capas y tweed reinterpretado. Blazy definió el metro como el “vórtice de la ciudad”, símbolo de encuentros y diversidad, en un espectáculo que buscó capturar la energía cotidiana de Nueva York.