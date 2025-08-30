Al menos una persona ha muerto durante la noche de este viernes en un bombardeo de Rusia sobre la ciudad de Zaporiyia, en Ucrania. Según las autoridades de la región, el ataque ha causado al menos 22 heridos. Los servicios de emergencia han trabajado sin descanso en busca de supervivientes en el lugar donde se ha producido la explosión. El ataque ha alcanzado dos edificios de cinco plantas y cinco viviendas individuales, según ha explicado en Telegram el jefe de la administración regional ucraniana, Ivan Fedorov. Zelenski, por su parte, ha denunciado que hay niños entre los heridos.