La activista Greta Thunberg, que este domingo partirá desde Barcelona en la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza, ha reclamado a la comunidad internacional que actúe de forma inmediata ante los llamamientos de los palestinos de "justicia y libertad" por las "atrocidades del genocidio" que Israel está cometiendo en estos territorios, ha dicho en rueda de prensa pocas horas antes de que la expedición está previsto que zarpe.
FLOTILLA DE LA LIBERTAD