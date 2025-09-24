Lucía Feijoo Viera

El Rey, a Israel en la ONU: "Clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre"

El rey Felipe VI ha pedido al Gobierno de Israel que "detenga la masacre" en Gaza durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, alineándose con la postura del Gobierno español. Desde la tribuna internacional, el monarca ha reclamado el fin de la violencia y de las muertes de civiles, apelando directamente a la conciencia mundial: "No podemos guardar silencio ni mirar hacia otro lado ante la devastación", ha afirmado. Ha descrito lo que ocurre en Gaza como "actos aberrantes" que contradicen los principios de la ONU y que "repugnan a la conciencia humana".