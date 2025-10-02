Sara Fernández

Este es el momento del abordaje a uno de los barcos de la Flotilla a Gaza por los soldados israelíes

Un primer grupo de españoles retenidos ilegalmente anoche en aguas internacionales por soldados israelíes ha desembarcado en el puerto de Ashdod este jueves a las ocho de la mañana, hora española, según ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. El ministro no ha querido hablar públicamente de su estado, pero fuentes cercanas a los desembarcados aseguran a este diario que el Ministerio les ha asegurado que están bien.