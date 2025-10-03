Estados Unidos lanza un nuevo ataque letal contra una supuesta narcolancha cerca de Venezuela
Estados Unidos ha atacado este viernes otra embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales cercanas a las costas de Venezuela. El ataque, al menos el cuarto acometido por las fuerzas armadas estadounidenses bajo las órdenes de Donald Trump, y también con víctimas mortales, ha sido confirmado en un mensaje en X por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
