Lucía Feijoo Viera

Imágenes de la estampida en Nairobi durante el homenaje a Raila Odinga

Una multitud se vio envuelta en escenas de pánico y caos este jueves en el estadio Kasarani de Nairobi, donde miles de personas se congregaron para despedir al ex primer ministro y líder opositor Raila Odinga, fallecido a los 80 años en India. El cuerpo de Odinga fue trasladado desde el aeropuerto en un cortejo fúnebre seguido por miles de dolientes que lo escoltaron a pie a lo largo de 29 kilómetros, en una manifestación de afecto hacia quien llamaban “baba”, padre. Ya en el estadio, la tensión estalló cuando los asistentes rompieron el cerco de seguridad e irrumpieron en el pabellón presidencial, lo que llevó a las fuerzas del orden a lanzar gases lacrimógenos y efectuar disparos al aire, desatando una estampida. Varias personas resultaron heridas y los líderes presentes fueron evacuados. El presidente William Ruto también acudió a rendir homenaje. Las autoridades temen que situaciones similares se repitan durante el funeral de Estado previsto para este domingo en Bondo, lugar natal de Odinga.