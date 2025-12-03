Trump: “Los somalíes son basura, apestan, no los queremos en nuestro país”

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

El nuevo objetivo de Donald Trump son los inmigrantes somalíes. El presidente se ha referido a ellos en un discurso cargado de odio y xenofobia, superando el nivel de desprecio exhibido en otras ocasiones con otras nacionalidades. Les acusa de vivir de la asistencia social y no hacer más que quejarse. Se ha referido a ellos con adjetivos como “basura”, y ha afirmado que “apestan”. “No es un país, no tienen nada, sólo corren de un lado para otro matándose entre ellos, no les queremos en nuestro país”, ha llegado a decir antes de recibir los aplausos de sus subalternos. Más información

