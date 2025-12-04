Maduro desvela cómo fue su conversación con Trump: “Fue en un tono de respeto y cordial”

Maduro desvela cómo fue su conversación con Trump: “Fue en un tono de respeto y cordial”

Lucía Feijoo Viera

Maduro desvela cómo fue su conversación con Trump: “Fue en un tono de respeto y cordial”

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

En Venezuela, Nicolás Maduro ha roto el silencio sobre la conversación telefónica que mantuvo con Donald Trump. Maduro dice que ha sido una llamada respetuosa y cordial, y apoya el diálogo. “La conversación fue en un tono de respeto y puedo decir que fue incluso cordial. Digo más, si esa llamada significa que se están dando pasos para un diálogo respetuoso entre país y país, bienvenido el diálogo porque siempre buscaremos la paz”, ha afirmado antes de lanzar sus proclamas pacifistas en inglés, y sin referirse a las amenazas de Trump de atacar por tierra el narcotráfico en Venezuela.

TEMAS

Tracking Pixel Contents