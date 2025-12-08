Los aliados europeos respaldan a Zelenski en Londres tras las críticas de Trump
El primer ministro británico, Keir Starmer, recibió este lunes en Londres a los presidentes ucraniano y francés, Volodímir Zelenski y Emmanuel Macron, respectivamente, y al canciller alemán, Friedrich Merz, para abordar el plan de paz diseñado por Estados Unidos para acabar con la guerra en Ucrania. Más información
