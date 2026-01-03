Trump sobre Venezuela: "Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura"
Donald Trump ha constatado que su operación en Venezuela, donde fuerzas militares de Estados Unidos han “capturado” a Nicolás Maduro y su esposa, Cilla Flores, representa un esfuerzo de Washington por un cambio de régimen. “No podemos arriesgarnos a permitir que otra persona dirija el país (Venezuela) y siga donde él (Maduro) lo dejó. Estamos tomando esa decisión ahora mismo. Vamos a estar muy involucrados en ello. Queremos libertad para el pueblo de Venezuela”. Más información