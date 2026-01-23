Sara Fernández

No era un ladrón, era un ciervo

La policía de Nueva York ha tenido que realizar una curiosa, pero no por ello menos peligrosa, intervención al quedar atrapado un ciervo en el interior de un banco. El animal había roto una ventana del local y se había colado en su interior sin acertar luego a encontrar una vía para salir de allí. Los agentes tuvieron que enfrentarse al ciervo, que, muy nervioso, daba grandes saltos dentro del local, hasta que lograron agarrarle por sus astas y sujetarle con una cuerda. Según informó el departamento de policía en un comunicado en X, los agentes se encontraron con este "intruso inesperado" cuando acudieron a este banco de Ridge alertados por la alarma antirrobo.