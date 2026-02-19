Atlas News

Andrés Mountbatten Windsor sale de comisaría 11 horas después de su detención

Es la primera imagen del hermano del rey de Inglaterra tras pasar 11 horas detenido en una comisaría del condado de Kent. A Andrés se le puede ver ligeramente recostado en el asiento trasero de uno de los coches. Fue detenido esta mañana, el día de su 66 cumpleaños, por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. Se sospecha que Andrés le dio informes confidenciales sobre oportunidades de comprar oro, una conducta inapropiada de un cargo público que puede acarrear la cadena perpetua.