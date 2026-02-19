Sara Fernández

Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra, hermano del rey Carlos III, por sus vínculos con el pederasta Epstein

La policía británica ha detenido este jueves al expríncipe Andrés de Inglaterra por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. Al menos seis vehículos y ocho agentes de paisano se han presentado a primera hora de la mañana en la finca de Sandringham, donde el hermano de Carlos III reside tras ser expulsado de su mansión en Windsor, para arrestarle y llevar a cabo registros en el marco de la investigación contra él por supuesta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Las autoridades iniciaron las pesquisas tras la revelacion de nuevos documentos que apuntan a que Andrés compartió información confidencial con el pederasta estadounidense durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido.