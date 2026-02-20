Atlas News

Trump coquetea con la guerra, pero habla de paz

El Ejército estadounidense podría llevar a cabo un ataque a partir de este fin de semana. Ahora el presidente Trump es quien debe tomar una decisión. La gran duda es si esta amenaza militar va a ser suficiente para presionar al régimen iraní y que Trump logre el acuerdo nuclear al que tanto aspira. Más información