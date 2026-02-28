Partidarios del gobierno iraní se manifiestan en Teherán contra los ataques israelíes y estadounidenses
Partidarios del gobierno iraní se han manifestado en la Plaza de Palestina de Teherán contra los ataques israelíes y estadounidenses.
