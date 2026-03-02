Secciones

Kuwait derriba por error tres aviones de combate de Estados Unidos

Lucía Feijoo Viera

Un total de tres cazas F-15 han caído sobre Kuwait. El comando central de Estados Unidos ha informado de que han sido derribados por fuego amigo y no por Irán. Fue un error de las baterías aéreas kuwaitíes en un escenario de intenso combate con ataques iraníes de misiles, drones y aviones volando hacia bases y posiciones aliadas. Las redes se han llenado de videos grabados cuando los aparatos eran alcanzados y siguiendo su estela hasta impactar en el suelo. No hay heridos entre la población civil de la zona. Los seis tripulantes de los F-15 han podido eyectarse y tomar tierra en paracaídas. Allí han sido rescatados por la población kuwaití y trasladados a hospitales. Algunos presentaban heridas y otros no. El ejercito kuwaití ha admitido el error e investiga ahora el origen para evitar derribos similares. Estas bajas por fuego amigo son muy poco frecuentes en un entorno tecnológicamente avanzado.

