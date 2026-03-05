Secciones

Llegan a Madrid los primeros españoles expatriados de Omán por la guerra en Irán

Llegan a Madrid los primeros españoles expatriados de Omán por la guerra en Irán

Sara Fernández

MADRID
 El avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio que ha repatriado a 171 españoles atrapados en Omán por la guerra contra Irán ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) a las 06:50 horas, han indicado a EFE fuentes de Defensa.

