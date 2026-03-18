Sara Fernández

Irán ataca Israel con misiles para vengar la muerte de Lariyani

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés) afirmó este miércoles haber lanzado un ataque con misiles contra Tel Aviv en represalia por la muerte de Ali Larijani, a quien describió como "mártir" y que era secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, ex presidente del Parlamento y asesor del líder supremo, según un comunicado difundido por medios oficiales.