Lucía Feijoo Viera

El momento exacto del ataque israelí que dejó heridos a dos periodistas en el Líbano

La cadena de televisión rusa RT ha informado este jueves de que el periodista británico Steve Sweeney y un camarógrafo, que no ha sido identificado, han resultado heridos en un ataque perpetrado por las fuerzas israelíes contra zonas del sur de Líbano, donde se encontraban trabajando. Desde RT han informado de que los dos periodistas están conscientes y han sido trasladados a un hospital de la zona donde reciben tratamiento médico. Ambos habrían sido alcanzados por la metralla tras una explosión cerca del lugar en el que estaban. El suceso ha tenido lugar cuando se disponían a cruzar un puente en el interior de su vehículo en las inmediaciones de una base militar situada en el sur de Líbano, objetivo de la ofensiva puesta en marcha recientemente por Israel en respuesta al lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia Hezbolá en respuesta a la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. Previamente, el propio Sweeney había informado desde la zona de que la "catástrofe humanitaria se está agudizando" en Líbano, donde "mucha gente duerme en las calles, en sus vehículos y en hoteles y refugios, cuyos aforos se encuentran sobrepasados".