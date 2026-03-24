Lucía Feijoo Viera

El momento del ataque ruso a la iglesia barroca de Leópolis, Patrimonio de la UNESCO

Rusia atacó este martes a plena luz del día el centro de Leópolis, una ciudad ucraniana situada a solo 70 kilómetros de la frontera con Polonia, miembro de la Unión Europea (UE) y la OTAN, en un bombardeo en el que resultaron heridas al menos 13 personas y que dañó un edificio protegido por la Unesco, informaron las autoridades locales. El ataque provocó un incendio en la parte superior de edificios residenciales de tres plantas situados en el recinto de la iglesia de San Andrés, del siglo XVII, y del histórico monasterio bernardino, reveló el alcalde Andrí Sadoví en sus redes sociales. "Rusia está atacando un centro urbano concurrido a plena luz del día", reaccionó en la red social X la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, ante el ataque con drones de diseño ruso-iraní.