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La Policía saca un caimán de tres metros de la piscina de una vivienda en Estados Unidos

Esta madrugada la policía de Tampa, en Florida, recibió una llamada sobre un intruso en una vivienda y resultó ser un caimán de 3 metros de largo. El animal se coló en la piscina de la casa y así grabó la cámara corporal de uno de los agentes la captura. Con la ayuda de un experto en reptiles, consiguieron sacarlo de la vivienda sin incidentes.