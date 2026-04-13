Sara Fernández

Trump se lanza a un conflicto abierto con el papa León XIV y le acusa de ser "débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior"

Donald Trump ha decidido abrir otro frente, como si no tuviera ya suficientes guerras sobre la mesa, esta vez con el Vaticano, una institución milenaria acostumbrada a sobrevivir a emperadores, cruzadas y presidentes con complejo de César. El destinatario de su última andanada ha sido León XIV, al que ha calificado de "débil en materia de delincuencia" y "pésimo en política exterior", en una escalada retórica inédita contra el jefe de la Iglesia católica, precisamente el primer Papa estadounidense de la historia y, hoy, uno de los líderes con mayor influencia global.Un choque sin precedentes entre los dos líderes. En declaraciones a bordo del avión papal en dirección a Argelia, donde hoy inicia su primer viaje oficial a África, el Pontífice ha asegurado que "no teme" a la Administración Trump. Más información