Lucía Feijoo Viera

El momento en que un bombardeo israelí mata a un paramédico en el sur de Líbano

Al menos tres paramédicos murieron y otros seis resultaron heridos este miércoles en un cuádruple bombardeo israelí en la localidad de Mayfadoun, en el sur del Líbano, donde fueron alcanzados tres equipos de emergencias diferentes que acudieron sucesivamente a rescatar a las víctimas. Primero, un equipo de la Autoridad Sanitaria Islámica fue atacado cuando trataba de rescatar a los heridos en un ataque inicial, lo que causó la muerte de un sanitario y la desaparición de un segundo, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano en un comunicado. Un segundo grupo de la misma organización llegó al lugar para rescatar a sus compañeros y fue también bombardeado, sumando tres paramédicos heridos. El Ministerio de Salud Pública, al que pertenece el Centro de Operaciones de Emergencia, condenó este "crimen flagrante" y denunció que los trabajadores sanitarios se han convertido en objetivos "directos" de los bombardeos, en violación de todas las normas de la ley humanitaria internacional.