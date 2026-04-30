Leticia Fuentes

Francia lidera uno de los mayores ejercicios militares internacionales con la participación de España

EL PERIODICO acompaña a la Armada francesa en los simulacros militares de la operación Orion 26, uno de los mayores ejercicios militares organizados en el continente, en los que también participan el Ejército español.

El capitán Bastien muestra cómo se llevan a cabo estos simulacros en la base de Mailly-Le-Camp, cerca de Reims. "Estos ejercicios que recrean situaciones reales nos ayudan a estar preparados y actualizados para cualquier escenario bélico", explica.

Dividido en cuatro etapas, la última de este ejercicio Orion-26 se llevó a cabo este jueves con un "asalto final" y una secuencia de tiros reales ante la presencia del presidente Emmanuel Macron.

La coalición Orion integra un comando de la OTAN y participan 12.500 militares desde principios de abril.