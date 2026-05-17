Javier Vendrell Camacho

Ucrania lanza el ataque de drones contra Moscú más potente de toda la guerra

Al menos tres personas murieron y casi una veintena resultaron heridas hoy en Moscú y su región tras el mayor ataque de drones ucranianos contra la capital rusa, que involucró a más de 80 artefactos no tripulados, según las autoridades locales.