Javier Vendrell Camacho

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La emoción de un médico al rescatar en Venezuela a un niño de 10 años

Esta es la emoción de un médico tras haber rescatado a un niño de diez años entre los escombros tras los seísmos en Venezuela. Tras varios días sin éxito, al fin pudieron rescatar con vida a una persona, tal y como explica el sanitario.