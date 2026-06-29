Lucía Feijoo Viera

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Rescatan con vida a un hombre bajo los escombros cuatro días después del doble terremoto en Venezuela

Un hombre ha sido rescatado con vida este domingo de entre los escombros de un edificio derrumbado en La Guaira cuatro días después del doble terremoto en Venezuela. Los equipos de búsqueda y rescate lo han evacuado en una camilla improvisada hasta una ambulancia ante las miradas emocionadas de los presentes. El balance de víctimas mortales por los seísmos del pasado miércoles supera ya las 1.400 personas. Más de 1.600 rescatistas internacionales se han desplazado hasta la región para reforzar unas labores de búsqueda que continúan luchando contra el tiempo.