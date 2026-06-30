Lucía Feijoo Viera

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El volcán Etna deja unas imágenes impresionantes tras su erupción

El Etna, es uno de los volcanes más activos de Europa ubicado en la isla de Sicilia, al sur de Italia. Durante las últimas décadas, su frecuencia ha sido casi constante aunque, relativamente innofensiva. Las distintas erupciones durante 2.700 años han contribuido a dar forma al entorno. Una inusual belleza que le ha permitido formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 2013. En esta ocasión, las lenguas de lava recorren el Monte Etna, dejando unas imágenes impresionantes en su paisaje. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV), informó que la erupción se produjo a una altitud de alrededor de 3.000 metros, formando caminos con destellos rojos que se iluminan en medio de la oscuridad.