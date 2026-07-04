Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

León XIV homenajea a los migrantes fallecidos en el Mediterráneo como parte de su visita a Lampedusa

Javier Vendrell Camacho PI STUDIO

El papa León XIV rindió homenaje este sábado a los migrantes fallecidos en la ruta del Mediterráneo central durante su visita a la isla italiana de Lampedusa, en la que también evocó el legado de su predecesor, Francisco, en la atención a esta crisis humanitaria. Más información