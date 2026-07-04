Secciones

Es noticia
Medallas CastelaoVenezolanos en SantiagoIncendio Montero RíosApuñalado A CoruñaAño Santo 2027
instagram
El reencuentro entre los rescatistas de México y Aarón Levi, el joven que permaneció 106 horas bajo escombros

El reencuentro entre los rescatistas de México y Aarón Levi, el joven que permaneció 106 horas bajo escombros

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El reencuentro entre los rescatistas de México y Aarón Levi, el joven que permaneció 106 horas bajo escombros

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Así ha sido el emotivo momento en el que Aarón Levi se ha reencontrado con sus rescatistas. El joven permaneció 106 horas entre los escombros tras los terremotos en Venezuela.

TEMAS

Tracking Pixel Contents