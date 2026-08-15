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Un terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia provoca decenas de muertes y evacuaciones masivas
Las autoridades de Indonesia han confirmado decenas de muertes tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este sábado la costa de la isla indonesia de Flores, al este del archipiélago, según informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) del país. Más información
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