Sara Fernández

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El momento en el que una riada arrasa con todo a su pasa por Nepal

Al menos 22 personas han muerto y cientos se encuentran en paradero desaparecido a causa de las inundaciones provocadas por la fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso del norte de Nepal, cerca de la frontera con Tíbet, según han informado este miércoles las autoridades del país. A lo largo del cauce del río, decenas de asentamientos e infraestructuras se han visto gravemente afectadas por el agua, que también ha provocado fuertes daños en China, al otro lado de la zona fronteriza, especialmente en el paso de Gyirong. El Ejército de Nepal ha indicado que, de momento, 88 personas han podido ser rescatadas con vida.