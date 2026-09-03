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Rusia responde a Alemania y cierra todas las filiales del Instituto Goethe

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Rusia ha anunciado el jueves el próximo cierre del Instituto Goethe en su territorio, en represalia por una medida similar adoptada por Alemania contra el centro cultural ruso de Berlín. "Los alemanes tienen aquí sucursales del Instituto Goethe. En Moscú, San Petersburgo, Ekaterimburgo. Por supuesto, serán cerradas", declaró, en una conferencia en el marco del XI Foro Económico Oriental, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, citado por las agencias de noticias rusas.

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