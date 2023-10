Mañana será el turno de Alberto Núñez Feijóo y de Pedro Sánchez lo previsible es que el rey designe como candidato a la investidura al actual presidente del Gobierno en funciones. Pero parece que las negociaciones incluso con su actual socio, con Sumar, están todavía muy verdes. Entre PSOE y Sumar no hay aún un acuerdo programático para un Gobierno progresista. Lo habrá, según Yolanda Díaz, que reclama más ambición en derechos sociales, fiscalidad... en asuntos enquistados como vivienda. Vox, Santiago Abascal, ha estado con el rey. No rotundo a Sánchez, combatir los pactos con el independentismo y declaración con su receta territorial: la ilegalización de los partidos independentistas. Esto tras UPN. Voto no. Coalición Canaria, no hay contacto con el PSOE, dicen. Y la advertencia del PNV a Sánchez. "Necesita de todos los votos todo el tiempo", señala el lehendakari Iñigo Urkullu. El PP le exige que salga de una vez de la ambigüedad y que sea claro ya con una amnistía.