Declaraciones del Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha explicado que "España no se rendirá". "Nos manifestamos para que no nos roben ni nuestra democracia ni nuestro Estado de Derecho. Y lo vamos a conseguir, porque España no se rinde, España no se rendirá, España es mucho más fuerte que la ambición de Pedro Sánchez y que el golpismo de Carles Puigdemont", ha dicho.