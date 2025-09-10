El oficial-jefe de guardia en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Manuel Alonso, el pasado 29 de octubre, día en que tuvo lugar la catastrófica DANA, ha declarado este miércoles ante la jueza que instruye la causa, que a las 17:30 horas Emergencias recibió el aviso de que el barranco del Poyo a su paso por Ribarroja del Turia (Valencia) estaba al límite y que una calle del municipio ya se había inundado.