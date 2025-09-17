Lucía Feijoo Viera

Rufián: "Españoles muy españoles se meten con idiomas que están en la sacrosanta Constitución"

Gabriel Rufián y Patxi López opinan sobre la enmienda propuesta por Junts Per Cat y respaldada por Esquerra, Bildu, BNG, que obliga a las grandes empresas a atender en catalán a los clientes. Patxi López ha mostrado su apoyo a la medida en los pasillos del Congreso de los Diputados para empresas, que tienen personal "más que suficiente". "En aquellas comunidades autónomas donde hay dos lenguas cooficiales, es lógico que puedan hacerlo en dos de ellas", ha explicado. Rufián por su parte ha advertido que "es una enmienda de todos" y ha insistido en que ERC quiere fomentar "las lenguas oficiales de este país en todos lados".