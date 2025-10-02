Lucía Feijoo Viera

PP de Madrid se burla de la detención de Ada Colau: “Si Israel quisiera hacer daño, la dejaría en Gaza como alcaldesa”

Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP de la Comunidad de Madrid ha criticado duramente el viaje de la flotilla que se dirige hacia Gaza con ayuda humanitaria y que el Ejército israelí está interceptando en las últimas horas en aguas internacionales. Al menos, 21 de las 44 embarcaciones que navegaban hacia la Franja ya han sido retenidas. Entre los detenidos está la activista sueca Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, de la que ha dicho riéndose que es “esa gran heroína que se ha sacrificado por todos nosotros en las calas de Menorca, Ibiza, las Islas Griegas. Si Israel quisiera hacer daño, Israel la dejaría en Gaza como alcaldesa”.