Lucía Feijoo Viera

Fotos del cumpleaños de Ábalos y cajas con billetes en su despacho, en la sesión de control del Congreso

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exhibido hoy en el Congreso una foto de un cumpleaños de José Luis Ábalos, en el restaurante de Aldama donde acudieron la “plana mayor” del Gobierno y del PSOE. “¿Le cantaron al padrino eso de ‘porque es un muchacho excelente’?”, le ha preguntado al tiempo que le mostraba otra imagen de una caja con billetes de 50 euros en el despacho de Ábalos en el Ministerio de Transportes. Bolaños ha acusado a Tellado de difundir mentiras y bulos y le ha propuesto no reprocharse en sus intervenciones públicas actos de otras personas. “Que al culpable se le investigue y se le persiga y a las personas honestas, no se les difame...Ni siquiera con un tesorero como el del PP, con 50 millones en Suiza, le responsabilizo a usted y a su grupo”, le ha dicho.