Lucía Feijoo Viera

González Amador, sobre la filtración del correo de su defensa: "García Ortiz me había matado públicamente"

El empresario Alberto González Amador, que ejerce la acusación particular en la causa que ha sentado al fiscal general del Estado en el banquillo por un delito de revelación de secretos, ha cargado duramente contra Álvaro García Ortiz durante su declaración de este martes en el Tribunal Supremo. Ha afirmado que cuando se filtró el correo electrónico en el que su defensa ofrecía un pacto a la Fiscalía para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda fue consciente de su situación: "El fiscal García Ortiz me había matado públicamente". Más información