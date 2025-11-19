Lucía Feijoo Viera

Cerdán, al salir de prisión: "Confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia"

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha abandonado la cárcel madrileña de Soto del Real a las 19.18 horas, tras permanecer casi cinco meses preso. La presencia de medios a las puertas del centro penitenciario le ha permitido mostrar su confianza en que "la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia". "Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona", añadió el político navarro a las cámaras que le aguardaban para terminar declarando su agradecimiento "a todos". Más información