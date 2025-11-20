Lucía Feijoo Viera

Un hombre toca los pechos de dos activistas de Femen que habían irrumpido en la entrada de la misa por Franco

Dos activistas de Femen con el pecho descubierto han irrumpido esta tarde con gritos contra "el fascismo" en la puerta de una abarrotada parroquia de los Doce Apóstoles, en Madrid, donde la familia de Francisco Franco y su fundación han organizado una misa con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador. "Fascismo legal, vergüenza nacional", "Al fascismo, ni honor ni gloria" eran los lemas que gritaban y de las pancartas que han mostrado las activistas, que han sido recriminadas por los asistentes que llegaban en ese momento, entre ellos un hombre que ha tocado los senos de ambas jóvenes sin consentimiento mientras portaba una bandera preconstitucional. "Señor, que no toque, que no toque", le han espetado las activistas, que han recibido empujones, insultos y tocamientos en más de una ocasión.