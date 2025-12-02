Lucía Feijoo Viera

Díaz reprocha a Feijóo que "lloriquee" para lograr los votos de Junts y reta al PP a presentar una moción de censura

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha retado al PP a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez si consideran que tienen los apoyos suficientes para llegar a la Moncloa. Una iniciativa que, según la líder de Sumar, tuvo que "lloriquear" el pasado viernes Alberto Núñez Feijóo al pedir a los empresarios catalanes que presionen a Junts para que les den su apoyo. En frente, la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, ha avisado a la vicepresidenta de que la corrupción del PSOE le acabará "arrastrando". Más información