Camps desencadenado: “Aspiro a ser el candidato del PPCV en las próximas elecciones”

València
RRSS WhatsAppCopiar URL

El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, da una nueva vuelta de tuerca en su gira de regreso a la política. Si le costó meses dar el paso de afirmar que aspiraba a volver a liderar el PPCV, esta tarde, poco después de que Juanfran Pérez Llorca presentase su nuevo Consell, se ha lanzado a por la mayor: “Abro la puerta a ser el candidato a la presidencia de la Generalitat del PPCV, tengo la obligación moral de hacerlo”, ha dicho a preguntas de este diario. Finalmente se ha venido arriba: “Me comprometo a ganar por mayoría absoluta”. Más información

