Sara Fernández

Detenida una falsa embarazada por ocultar dos kilos de cocaína bajo su barriga

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a una mujer que fingió estar embarazada para ocultar más de dos kilos de cocaína en un falso vientre de silicona. La joven, que viajaba en un vuelo internacional, fue sorprendida en un control rutinario y ha ingresado ya en prisión. Más información