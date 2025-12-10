Sara Fernández

Encuentran en Galicia una baliza marítima de EEUU tras un viaje de 6000 kilómetros

El arenal de Nemiña, en el ayuntamiento coruñés de Muxía, ha sido escenario de un insólito hallazgo tras aparecer varada una baliza marítima de grandes dimensiones cuya procedencia apunta a la costa este de Estados Unidos. El artefacto, una estructura flotante de más de seis metros de altura, de color rojo y con el número 14 inscrito en la parte superior, quedó encajado contra las rocas en la zona conocida como el Furado Grande, atrayendo la atención de vecinos y curiosos desde su avistamiento el pasado lunes.