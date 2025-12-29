Lucía Feijoo Viera

Feijóo reafirma su compromiso de no gobernar con Vox y califica 2025 como "el peor año del peor Gobierno"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que 2025 ha sido "un mal año para España" y "un año pésimo" para el Gobierno. "2025 ha sido el año del colapso total del sanchismo", ha reiterado Feijóo, que ha argumentado que durante estos meses hemos asistido a "un desbordamiento político inmoral, que deteriora la confianza, que erosiona la convivencia y que degrada la política". A preguntas de los periodistas sobre su relación con Vox y los posibles acuerdos con el partido de ultraderecha en el futuro, Feijóo ha insistido en que se presentarán a las elecciones para ganarlas y gobernar en solitario, reconociendo que habrá que llegar a acuerdos si no hay mayorías. "Vox es el tercer partido en Extremadura, ha consolidado su posición, tiene buenas encuestas en España, veremos en qué posición queda en las elecciones generales, pero desde luego nuestro cordón sanitario es Bildu, no será Vox, ni los votantes de Vox, será Bildu, como siempre ha sido así en democracia hasta que llegó el señor Sánchez", ha zanjado. Más información