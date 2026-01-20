Secciones

La Guardia Civil inspecciona los vagones descarrilados del tren Iryo con ayuda de perros

Lucía Feijoo Viera

La Guardia Civil ha concluido la inspección ocular de los coches 7 y 8 del tren Iryo que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba) y causó el posterior descarrilamiento de la cabecera del tren Alvia y ahora se centrará en el examen de los seis primeros vagones. Fuentes de la investigación han indicado a EFE que tras la inspección, estos dos coches ya podrían ser retirados de la vía.

